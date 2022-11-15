ملف منتخب إسبانيا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت إسبانيا إلى كأس العالم للمرة الـ16، أعوام (1934-1950-1962-1966-1978-1982-1986-1990-1994-1998-2002-2006-2010-2014-2018-2022) وهذه هي المشاركة الثانية عشرة لها على التوالي ، وهي أطول سلسلة مشاركات لها في البطولة.
نوادر وإحصاءات
● فازت إسبانيا بكأس العالم في عام 2010. هذه هي المرة الوحيدة التي يصلون فيها إلى نصف النهائي في مشاركاتهم الـ13 الأخيرة. ومع ذلك، فقد أنهوا دور المجموعات في الصدارة في أربع من مشاركاتهم الخمس الأخيرة.
● سيكون الهدف التالي لإسبانيا في كأس العالم FIFA هو الهدف رقم 100 لها في البطولة. سجل خوسيه إيراراغوري أول هدف لإسبانيا في عام 1934 عندما فازت 3-1 في دور ال 16 على البرازيل.
● خلال مرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022، كان متوسط استحواذ إسبانيا 76% هو الأعلى من أي منتخب آخر، في حين أنها سمحت لخصومها بـ38 تسديدة فقط خلال مبارياتها الثمانية، وهو أقل عدد مشترك من أي فريق (إنجلترا أيضا 38).
● سجل فيران توريس أربعة أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ضعف ما سجّله أي لاعب آخر للمنتخب، كما سدد أكثر من أي لاعب آخر (19) يبلغ من العمر 22 عاماً ويمكن أن يصبح أصغر هداف في كأس العالم لإسبانيا منذ أن سجل فرناندو توريس ثلاث مرات في نسخة عام 2006، أيضاً عندما كان عمره 22 عاماً.
● لعب مدرب إسبانيا لويس إنريكي 12 مباراة في كأس العالم FIFA كلاعب مع إسبانيا في بطولات 1994 و 1998 و 2002 ، وسجل هدفين. سجلت إسبانيا أكبر عدد من الأهداف المشتركة لأي فريق في تلك البطولة (13 هدفا، بالتساوي مع إيطاليا الفائزة).
ملف منتخب إسبانيا
تأسيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: 1909
تصنيف الفيفا: 7
المشاركات: 16
منتخب إسبانيا في كأس العالم
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أبرز المعلومات عن المنتخب الإسباني قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب:
لويس إنريكي
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تولى لويس إنريكي البالغ من العمر 52 عاماً تجريب إسبانيا عام 2018 قبل أن يبتعد عن تدريب "لاروخا" لظروف عائلية ثم عاد مجدداً لتدريب منتخب بلاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وستكون هذه ثاني بطولة كبرى لإنريكي (كأس العالم وكأس أوروبا) كمدرب لإسبانيا، بعد يورو 2020، التي قادهم فيها إلى الدور نصف النهائي.
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نجم الفريق:
ألفارو موراتا
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يعد مهاجم أتليتيكو مدريد ألفارو موراتا هو نجم المنتخب الإسباني الأبرز حالياً وهدافه حيث خاض مع منتخب بلاده 57 مباراة سجل فيها 27 هدف.
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جدول مباريات إسبانيا في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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23 نوفمبر 2022
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استاد الثمامة
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إسبانيا - كوستاريكا
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27 نوفمبر 2022
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استاد البيت
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إسبانيا - ألمانيا
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1 ديسمبر 2022
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استاد خليفة الدولي
|اليابان - إسبانيا