ملف منتخب إسبانيا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت إسبانيا إلى كأس العالم للمرة الـ16، أعوام (1934-1950-1962-1966-1978-1982-1986-1990-1994-1998-2002-2006-2010-2014-2018-2022) وهذه هي المشاركة الثانية عشرة لها على التوالي ، وهي أطول سلسلة مشاركات لها في البطولة.

نوادر وإحصاءات

● فازت إسبانيا بكأس العالم في عام 2010. هذه هي المرة الوحيدة التي يصلون فيها إلى نصف النهائي في مشاركاتهم الـ13 الأخيرة. ومع ذلك، فقد أنهوا دور المجموعات في الصدارة في أربع من مشاركاتهم الخمس الأخيرة.

● سيكون الهدف التالي لإسبانيا في كأس العالم FIFA هو الهدف رقم 100 لها في البطولة. سجل خوسيه إيراراغوري أول هدف لإسبانيا في عام 1934 عندما فازت 3-1 في دور ال 16 على البرازيل.

● خلال مرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022، كان متوسط استحواذ إسبانيا 76% هو الأعلى من أي منتخب آخر، في حين أنها سمحت لخصومها بـ38 تسديدة فقط خلال مبارياتها الثمانية، وهو أقل عدد مشترك من أي فريق (إنجلترا أيضا 38).

● سجل فيران توريس أربعة أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ضعف ما سجّله أي لاعب آخر للمنتخب، كما سدد أكثر من أي لاعب آخر (19) يبلغ من العمر 22 عاماً ويمكن أن يصبح أصغر هداف في كأس العالم لإسبانيا منذ أن سجل فرناندو توريس ثلاث مرات في نسخة عام 2006، أيضاً عندما كان عمره 22 عاماً.

● لعب مدرب إسبانيا لويس إنريكي 12 مباراة في كأس العالم FIFA كلاعب مع إسبانيا في بطولات 1994 و 1998 و 2002 ، وسجل هدفين. سجلت إسبانيا أكبر عدد من الأهداف المشتركة لأي فريق في تلك البطولة (13 هدفا، بالتساوي مع إيطاليا الفائزة).

ملف منتخب إسبانيا

تأسيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: 1909

تصنيف الفيفا: 7

المشاركات: 16

منتخب إسبانيا في كأس العالم