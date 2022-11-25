مزراوي يغيب عن مباراة المنتخب المغربي أمام بلجيكا من قبل beIN SPORTS November 25, 2022 16:43 أكدت الفحوصات إصابة لاعب المنتخب المغربي نصير مزراوي بتورم في العظم العلوي للورك ليغيب عن مواجهة بلجيكا المقبل. reuters منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ نصير مزراوي السابق نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل اقرأ التالي المعز علي يحيّي جمهور المنتخب اقرأ - آخر الأحداث November 25, 2022 22:59 هاري كاين: "واجهنا منتخبًا قويًا" November 25, 2022 22:22 مباراة الأرجنتين والمكسيك - التغطية الخاصة November 25, 2022 22:15 مباراة فرنسا والدنمارك - التغطية الخاصة November 25, 2022 22:08 مباراة بولندا والسعودية - التغطية الخاصة November 25, 2022 21:22 وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب تونس November 25, 2022 20:54 مباراة تونس وأستراليا - التغطية الخاصة November 25, 2022 20:48 ديباي: "لم نستطع الاستحواذ على الكرة" November 25, 2022 19:54 الولايات المتحدة تفرض التعادل على إنكلترا November 25, 2022 19:36 وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية November 25, 2022 18:27 الفقرة التحكيمية لمباراة قطر والسنغال