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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

مزراوي يغيب عن مباراة المنتخب المغربي أمام بلجيكا

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أكدت الفحوصات إصابة لاعب المنتخب المغربي نصير مزراوي بتورم في العظم العلوي للورك ليغيب عن مواجهة بلجيكا المقبل.

reuters


 

منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ نصير مزراوي
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