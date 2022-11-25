مزراوي يغيب عن مباراة المنتخب المغربي أمام بلجيكا

من قبل beIN SPORTS November 25, 2022 16:43 أكدت الفحوصات إصابة لاعب المنتخب المغربي نصير مزراوي بتورم في العظم العلوي للورك ليغيب عن مواجهة بلجيكا المقبل.