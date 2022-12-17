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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ماكرون مجدداً إلى قطر لحضور المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين

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يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر السبت إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت والعديد من نجوم كرة القدم بينهم المهاجم كريستوفر نكونكو، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي يخوضها المنتخب الفرنسي الأحد في مواجهة منتخب الأرجنتين، وفق ما أعلن الإليزيه.

Reuters

وإضافة إلى نكونكو الذي لم يشارك في كأس العالم بسبب الإصابة، يرافق ماكرون اللاعبون الدوليون السابقون آلان جيريس وبرونو شيرو ولور بولو، إضافة الى الحكم الدولي ستيفاني فرابار.

ويرافقه كذلك في الرحلة بطلا الملاكمة إبراهيم أسلوم والجودو تيدي رينر، إلى جانب وزيرة الرياضة إميلي اوديا-كاستيرا.

ودعا الرئيس الفرنسي فتى في الثامنة عشرة وفتاة في التاسعة عشرة يتلقيان مساعدة من إحدى المؤسسات الاجتماعية إلى حضور المباراة النهائية.

وينضم اليهم الأحد على المنصة الرسمية نجما كرة القدم بول بوغبا ونغولو كانتي اللذان أحرزا كأس العالم العام 2018 ولم يشاركا في كأس العالم FIFA قطر 2022™، إضافة إلى بطل أوروبا السابق لويس فرنانديز، علما بأن الثلاثة موجودون في الدوحة. 

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