رئيس الاتحاد الفرنسي يشير لعدم نجاح دعوات المقاطعة لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وأكد نويل لو غريت على أنّ الحملة الإعلامية الغربية التي شنت ضد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت مبالغاً فيها، مضيفاً أننا في فرنسا عادة ما نميل إلى تهويل الأمور عند معالجتنا لبعض القضايا.

وقال لوغريت في حديث لإذاعة "RTL" الفرنسية: "لقد فوجئت بالجانب السياسي الذي طبع هذه الحملة، وفي الواقع، أنا أتابع فقط كرة القدم بينما أدع السياسة لأهل الاختصاص".

وأشار إلى أن دعوات المقاطعة المبالغ فيها، التي طالعتنا في الفترة الأخيرة، لم تنجح والدليل هو امتلاء مناطق المشجعين بالمئات ممن أتوا لأجل متابعة مباريات المونديال.

وأوضح: "أستغرب هذه الهجمة على بلد أبدى جاهزيته لتنظيم المونديال قبل 5 أشهر من انطلاق البطولة ورغم ذلك لا يزال هناك من يشكك في قدرات قطر على تنظيم كأس العالم، فأنا أرى العكس تماماً وأعتقد أنها جاهزة".