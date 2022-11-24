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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

رئيس الاتحاد الفرنسي يشير لعدم نجاح دعوات المقاطعة لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم  نويل لو غريت إنّه لم يشاهد هذا النقد لدولة قطر قبل 11 سنة مثلما يحدث الآن إثر استضافتها كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وأكد نويل لو غريت على أنّ الحملة الإعلامية الغربية التي شنت ضد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت مبالغاً فيها، مضيفاً أننا في فرنسا عادة ما نميل إلى تهويل الأمور عند معالجتنا لبعض القضايا.

وقال لوغريت في حديث لإذاعة "RTL" الفرنسية: "لقد فوجئت بالجانب السياسي الذي طبع هذه الحملة، وفي الواقع، أنا أتابع فقط كرة القدم بينما أدع السياسة لأهل الاختصاص".

وأشار إلى أن دعوات المقاطعة المبالغ فيها، التي طالعتنا في الفترة الأخيرة، لم تنجح والدليل هو امتلاء مناطق المشجعين بالمئات ممن أتوا لأجل متابعة مباريات المونديال.

وأوضح: "أستغرب هذه الهجمة على بلد أبدى جاهزيته لتنظيم المونديال قبل 5 أشهر من انطلاق البطولة ورغم ذلك لا يزال هناك من يشكك في قدرات قطر على تنظيم كأس العالم، فأنا أرى العكس تماماً وأعتقد أنها جاهزة".

فرنسا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™
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