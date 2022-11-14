الغياب عن المونديال بات في حكم المؤكد ...مارسيليا يشرح إصابة أمين حارث

وذكر مارسيليا أن أمين الذي أصيب خلال المباراة ضد موناكو الأحد يعاني من التواء في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى ما يعني غيابه منطقياً عن المونديال.

وأن الفحوصات الطبية جارية لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته، وسيتبع اللاعب لبروتوكول رعاية مناسب.

وتمنى أولمبيك مرسيليا لأمين الشفاء العاجل ويأمل في رؤيته على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن.

إصابة المغربي حارث خلال انتصار مارسيليا على موناكو



وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله الى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

قال اللاعب المغربي قبل مباراة موناكو "بدءا من الوقت الذي نبدأ فيه بالانتباه من التعرض لاصابات، نقع عندها في فخ الاصابات. سالعب وكأنها مباراة طبيعية. سأقدم كل شيء، وعندما تقدم كل شيء تحاول تفادي الاصابات".

تابع حارث الذي شارك في مونديال روسيا 2018 "يجب أن نخوض المباريات بنسبة 100% ولا نفكر بكأس العالم. ستأتي كأس العالم لاحقاً، إذا خضناها يكون الأمر جيداً، واذا تعرضنا لاصابة في المباراة الأخيرة يكون قدرنا".

واستدعي ديزازي الإثنين الى تشكيلة المنتخب الفرنسي بدلاً من المدافع المصاب بريسنيل كيمبيمبي.

وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وكانت بعثة المغرب وصلت الأحد إلى مقر إقامتها في الدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم وضمت 7 لاعبين فقط، على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعاً بقطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.



