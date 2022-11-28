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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أونانا يتراجع عن قرار العودة إلى الكاميرون

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تراجع أونانا حارس الكاميرون عن قرار العودة إلى بلاده، الذي اتخذه في أعقاب خلاف فني بينه وبين مدربه سونغ الذي استبعده من تشكيلة المنتخب في مباراته اليوم مع نظيره الصربي ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وأكد الاتحاد الكاميروني أن جلسة اجتماع ستُعقد مع المدرب واللاعب لوضع الأمور في نصابها، في ظل استعداد المنتخب لمواجهة البرازيل في الجولة الثالثة من البطولة.

وقرّر سونغ إبعاد أونانا عن مقاعد البدلاء حتى انتهاء البطولة، وذلك بعد نقاش دار بينهما السبت الماضي أفضى إلى تهيئة الحارس الثاني ديفيز إيباسي لحراسة مرمى المنتخب الذي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

ويرى مدرب الكاميرون أنّ الحارس أونانا يُعرّض مرمى بلاده للخطر جراء خروجه المتكرر منه، ويجازف بالتقدم بالكرة كأنه مدافع وليس حارساً، الأمر الذي يرفضه سونغ.

واتخذ أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الايطالي قراراً بالعودة إلى بلاده، في انتظار اجتماع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مع المدرب والحارس.

وكان الحارس الأول لمرمى الكاميرون لعب المباراة التي خسرها المنتخب بهدف أمام سويسرا في الجولة الأولى من المنافسة.

منتخب الكاميرون كأس العالم FIFA قطر 2022™ أندريه أونانا
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