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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

آخر أخبار الإصابات في صفوف البرازيل قبل مباراة الكاميرون

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تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن المواجهة المرتقبة للـ"سيليساو" ضد الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول لحساب المجموعة السابعة في  كأس العالم FIFA قطر 2022™، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب البرازيلي.

Reuters

وسيُحرم الـ"سيليساو" أيضاً من خدمات الظهيرين الأيسر أليكس ساندرو بسبب إصابة عضلية، والأيمن دانيلو لإصابة في كاحله.

وضمنت البرازيل تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعد تحقيقها فوزها الثاني على سويسرا 1-0، بعد أول على صربيا بهدفين نظيفين.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار في شريط فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة على موقعه الرسمي، أن نيمار ودانيلو يواصلان تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في المباراة الأولى، لكنه أشار إلى أن "نيمار يعاني من ارتفاع في الحرارة لكن الأمور تحت السيطرة وهي لا تتعارض مع إجراءات تعافيه".

وتعرض ساندرو لإصابة عضلية في المباراة ضد سويسرا، وسيغيب بدوره عن مباراة الكاميرون.

وقال لاسمار "هؤلاء الثلاثة سيغيبون عن المباراة ضد الكاميرون".

ويحتاج المنتخب البرازيلي إلى التعادل ليضمن صدارة المجموعة.

منتخب الكاميرون المنتخب البرازيلي نيمار كأس العالم FIFA قطر 2022™
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