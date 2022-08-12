ياسر عبد الله الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 18:42 0:45 دقيقة شدّد ياسر عبد الله الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، مع تجربة أغلبها في أحداث وفعاليات سابقة. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي ياسر عبد الله الجمال -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر" 0:45 دقيقة الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية لمونديال قطر 1:21 دقيقة الذوادي يتحدث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 4:58 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة