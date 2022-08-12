مقر إقامة متميز للمنتخب الإنكليزي في قطر من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 16:16 2:38 دقيقة تبحث بعثات المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ عن أفضل الأماكن للإقامة، حيث اختار المنتخب الإنكليزي مدينة الوكرة للإقامة خلال المنافسات في فندق على ضفاف شاطئ الوكرة الجميل وعلى بعد كيلومترات من إستادات المونديال القطري. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر" 0:45 دقيقة الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية لمونديال قطر 1:21 دقيقة الذوادي يتحدث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 4:58 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة