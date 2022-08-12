تشافي واثق من قدرة قطر على تنظيم نسخة فريدة من كأس العالم من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 19:37 0:28 دقيقة أعرب الإسباني تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة عن ثقته في قدرة قطر على تنظيم نسخة فريدة من كأس العالم مؤكداً أن النسخة المقبلة ستكون مميزةً في تاريخ نهائيات المونديال. مقابلات تشافي إيرنانديث كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر" 0:45 دقيقة الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية لمونديال قطر 1:21 دقيقة الذوادي يتحدث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 4:58 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة