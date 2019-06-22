وحسمت الألمانيات نتيجة المباراة بسهولة وتحديدا في الشوط الأول بتسجيلهن هدفين في مدى عشر دقائق، قبل أن يعززن بالثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وحافظت الألمانيات على شباكهن نظيفة في 4 مباريات حتى الآن، في إنجاز يتقاسمنه مع الولايات المتحدة التي تلاقي إسبانيا الإثنين في ثمن النهائي.

وتلتقي ألمانيا بطلة العالم مرتين عامي 2003 و2007، في ربع النهائي مع السويد أو كندا اللتين تلتقيان الإثنين.

وظهرت سيدات ألمانيا بمستوى جيد في المباراة خلافا لمبارياتهن في الدور الأول خصوصا الفوز الصعب على الصين وإسبانيا بنتيجة واحدة 1-صفر، فحققن فوزا كبيرا في غياب صانعة ألعابهن دجينيفر ماروتسان التي تعرض لكسر في أخمص القدم في بداية البطولة.

ومنحت القائدة ألكسندرا بوب التقدم لألمانيا بضربة رأسية في الدقيقة 20، وأضافت سارة دابريتس الثاني من ركلة جزاء بعد سبع دقائق فقط.

وتأثرت النيجيريات اللاتي خضن المباراة في غياب لنجمتين نغوزي إيبيري وريتا تشيكويلي، بالهدفين وأهدرن فرصة تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عندما توغلت البديلة راشيدات أجيبادي ومررت كرة عرضية فشلت ديزيريه ابارانوزي في ترجمتها إلى هدف (50).

ووجهت ألمانيا الضربة القاضية لنيجيريا بتسجيلها الهدف الثالث عبر ليا سيلر في الدقيقة 82.