تأهلت السويد الى الدور ربع النهائي من كأس العالم للسيدات 2019 المقامة حاليا في فرنسا فوزها الشاق على كندا بهدف يتيم سجلته هدافة المنتخب ستينا بلاكستينيوس (55).

وكان المنتخب الكندي الطرف الافضل في الشوط الاول لكنه اصطدم بجدار دفاعي صلب لم يسمح له بترجمة سيطرته الى اهداف.

وتغيرت الامور في الشوط الثاني، لان المنتخب الاوروبي سيطر على مجريات اللعب ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد عندما استغلت بلاكستينيوس تمريرة امامية من كوسوفاري اسلاني وراوغت الحارس الكندية ستيفاني لابي لتسجل في شباكها (55).

وسنحت فرصة ذهبية لكندا لكي تدرك التعادل عندما احتسبت لها ركلة جزاء لكن الحارسة السويدية هيدفيه ليندهال ارتمت على الجهة الصحيحة منقذة محاولة جانين بيكي (69).

وتلتقي السويد في نصف النهائي مع المانيا السبت المقبل.