

الملكي المتوج باللقب أربع مرات والذي بلغ النهائي إثر فوزه على الأهلي المصري بأربعة أهداف لهدف، عزز صفوفه بقائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي التحق ببعثة الفريق في المغرب بعد شفائه من الإصابة رفقة إيدر ميليتاو وهو ما سيشكل دفعة معنوية كبيرة لتشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

على الطرف المقابل يرغب الهلال في كتابة التاريخ بأن يصبح أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يتوج باللقب.

ويعول رامون دياس على خبرة سالم الدوسري ومحترفيه موسى ماريغا وأوديون إيغالو ولوسيانو فييتو وأندريه كاريو لتحقيق المفاجأة وكتابة التاريخ.

