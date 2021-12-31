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كأس العالم للأندية

"فيفا" يعلن مشاركة نادي بيراي في كأس العالم للأندية

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الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن مشاركة فريق بيراي من تاهيتي في كأس العالم للأندية شهر فبراير المقبل في الإمارات بدلا من أوكلاند النيوزيلندي المنسحب.

AFP
كأس العالم للأندية الإمارات بيراي
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