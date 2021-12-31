"فيفا" يعلن مشاركة نادي بيراي في كأس العالم للأندية من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 14:32 الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن مشاركة فريق بيراي من تاهيتي في كأس العالم للأندية شهر فبراير المقبل في الإمارات بدلا من أوكلاند النيوزيلندي المنسحب. AFP كأس العالم للأندية الإمارات بيراي السابق الأهلي سيخاطب فيفا لتعارض المو اقرأ التالي آخر الأحداث December 31, 2021 14:32 "فيفا" يعلن مشاركة نادي بيراي في مونديال الأندية November 29, 2021 19:39 الأهلي سيخاطب فيفا لتعارض المواعيد مع أمم إفريقيا November 29, 2021 17:21 سحب قرعة كأس العالم للأندية November 29, 2021 12:24 تحديد موعد بطولة كأس العالم للأندية November 24, 2021 19:31 قرعة كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل September 9, 2021 15:36 اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية 2021 September 8, 2021 14:18 هل تصرف اليابان النظر عن استضافة مونديال الأندية ؟ February 18, 2021 14:45 المتطوعون يساهمون في نجاح تنظيم الموندياليتو February 11, 2021 22:09 كيميش: "كان عاماً رائعاً" February 11, 2021 21:24 ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب في الموندياليتو