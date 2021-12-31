"فيفا" يعلن مشاركة نادي بيراي في كأس العالم للأندية

من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 14:32 الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن مشاركة فريق بيراي من تاهيتي في كأس العالم للأندية شهر فبراير المقبل في الإمارات بدلا من أوكلاند النيوزيلندي المنسحب.