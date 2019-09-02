إطلاق شعار مونديال قطر 2022 سيعرض في 24 دولة

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن إطلاق الشعار سيكون الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 20.22 بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة، أما المكان فرقمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدة أماكن في قطر وعواصم عالمية وعربية.

وكشفت اللجنة أن إطلاق الشعار سيتم عبر حملة رقمية يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية.

شاشات عملاقة في أشهر مدن العالم

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث أن شعار مونديال قطر 2022 سيعرض على شاشات عملاقة في الولایات المتحدة الأميركیة من خلال (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونیویورك)، والأرجنتین (جنرال باز وأي 15 دي أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازیل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، وتشیلي (إیه في كینیدي، وبادریه ھورتادو، وسانتییغو)، والمكسیك (شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).

وسيعرض في أوروبا بإنكلترا (لندن ویستفیلد ستراتفورد سیتي، وفور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد)، وفرنسا (جریه دو نورد، وباریس)، وألمانیا (محطة برلین للقطارات)، وإیطالیا (سیمبیون، وأكرو دیه لا باس، ومیلانو)، وإسبانیا (مدريد، وكایاو)، وروسیا (نوفیه أربات 2، وموسكو)، والهند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا الجنوبیة (كویكس كراون، وسول)، وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون، وجوھانسبرج).

وفي تركیا في كل من یلدز، وزوھاراتبابا، وباتشیسیر كیسم، وتاسدیلین، ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم.

9 دول عربية ستشهد إطلاق الشعار

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن أسماء المدن العربية التي ستشهد إطلاق شعار مونديال قطر 2022على واجهات أبنيتها ومعالمها الرئيسية وهي: العاصمة القطرية الدوحة من خلال أبرز معالمها المسرح الروماني بكاتارا ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب وبرج الدوحة وبرج الشعلة بأسباير ومبنى وزارة الداخلية وفندق الشيراتون وقلعة الزبارة التاريخية.

أما خارج قطر من الأقطار العربية فسيطلق الشعار في الكويت على واجهة أبراج الكويت وفي العاصمة العمانية مسقط من خلال دار الأوبرا، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر صخرة الروشة الشهيرة والعاصمة الأردنية أردنية عمّان على واجهة فندق الرويال وفي الجزائر من خلال دار الأوبرا وفي تونس بمدينة الحمامات الساحلية الشهيرة وفي العاصمة المغربية الرباط من كورنيش الرباط وفي العراق في ساحة التحرير وعلى واجهة برج بغداد.