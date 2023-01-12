ويأمل الفريق الكاتالوني حسم المواجهة والتأهل إلى المباراة النهائية، لملاقاة ريال مدريد الذي تمكن من العبور إلى الدور الختامي على حساب فالنسيا.

وفي حال عبور برشلونة إلى النهائي سيكون الجميع على موعد مع نهائي حارق تحت مسمى كلاسيكو الأرض على أرض عربية.