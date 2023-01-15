الفريق الملكيّ يدخل اللّقاء بمعنويّات ٍ عالية باعتباره البطل مرّتين في آخر ثلاث نسخ ٍ أقيمت في السعودية.

ويعوّل الإيطاليّ كارلو أنشيلوتي على نجاعة قائده كريم بنزيمة ومهارات البرازيلي فينيسيوس جونيور وخبرة لوكا مودريتش وطوني كروس في خط الوسط فيما تحوم الشّكوك حول مشاركة إيدر ميليتاو وإيدواردو كامافينغا ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

على الطرف المقابل، يأمل برشلونة تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب والتّتويج باللّقب للمرّة الأولى منذ العام 2018 في مباراة يأمل فيها تشافي إيرنانديث ألاّ يَفقد جهود الهولنديّ فرانكي دي يونغ والفرنسيّ أوسمان ديمبيلي اللّذين خرجا من مباراة ِ ريال بيتيس بعد شعورهما ببعض الانزعاجات.

