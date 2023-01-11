ومن المنتظر أن يلعب الفريق الكاتالوني مباراة نصف النهائي أمام ريال بيتيس، في ملعب الملك فهد بالرياض مساء هذا الخميس، وفي حال فوزه فسيواجه في المباراة النهائية الفائز من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، وذلك في الخامس عشر من يناير الجاري.

