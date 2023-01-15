وانتصر برشلونة على ريال مدريد 3-1 يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وتناوب على ثلاثية برشلونة كلّ من غافي وليفاندوفسكي وبيدري (33 و45 و69)، فيما سجّل هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيمة (90+3).

وتفوّق برشلونة بكل شيء ليترك الكثير من إشارات الاستفهام على وضعية ريال مدريد الحالية.

وعزز برشلونة رصيده القياسي من ألقاب كأس السوبر الإسباني إلى 14 لقباً موسعاً الفارق مع ريال مدريد إلى لقبين.



ويمر برشلونة بفترة مثالية إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد أيضاً.