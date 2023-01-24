ويسعى أبناء المدرب إيدي هاو الذين يحتلون المركز الثالث على لائحة الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى الصعود إلى النهائي الأول لهم في تاريخ النادي بكل المسابقات منذ عام 1999 حين خسروا نهائي كأس إنكلترا أمام زعيم البلاد وأوروبا آنذاك مانشستر يونايتد بهدفي شيرنغهام وسكولز.

والماكبايس أحد أجمل مفاجآت هذا الموسم، وفي إطار سعيه لخطف تذكرة العبور إلى دوري أبطال أوروبا، جمع 39 نقطة في 20 مباراة بالدوري الممتاز إلى الآن، بزيادة 27 نقطة عما كان عليه في هذه المرحلة من الموسم الماضي (12).

كما أن نيوكاسل تحاشى الخسارة في آخر 15 مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز وذلك للمرة الأولى بتاريخه.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس الرابطة، حيث سبق للقديسين الفوز 4-1 في مباراة الدور الثالث في 1968-1969.

لكن المعطيات على الورق لا تبدو في مصلحة أصحاب الدار فقد فاز ساوثهامبتون بواحدة فقط من آخر 11 مباراة له مع نيوكاسل في جميع المسابقات (خسروا 7 وتعادلوا 3) ، كان هذا الفوز بثنائية نظيفة في سانت ماري في نوفمبر 2020.

وفي نصف النهائي الثاني يلتقي ذهاباً نوتينغهام فورست مع مانشستر يونايتد يوم غدٍ الأربعاء.