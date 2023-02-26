وسجل للشياطين الحمر؛ النجم البرازيلي كاسيميرو 33، وهداف الفريق ماركوس راشفورد 39 لكن الهدف لم يحتسب له لأن الكرة ارتطمت بمدافع نيوكاسل سفين بوتمان.

وصار في جعبة مانشستر يونايتد 6 ألقاب في كأس الرابطة منفرداً في المركز الثاني بعد ليفربول الأول بـ9 ومان سيتي الثاني بـ8.

أما نيوكاسل الذي خاض أول نهائي له منذ 1999 استمر صيامه عن منصات التتويج منذ 67 عاماً.

وكان الفريقان لعبا نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1999 وفاز مان يونايتد بثنائية نظيفة أيضاً.

وهذا اللقب الأول للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ في موسمه الأول مع الشياطين الحمر كما أنه يحتل المرتبة الثالثة مع الفريق ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفاز مانشستر يونايتد بآخر 5 نهائيات لكأس رابطة الأندية الإنكليزية بينما خسر نيوكاسل نهائي كأس الرابطة في عامي 1976 و 2023.

وهذا أول لقب لمانشستر يونايتد بشكل عام منذ موسم 2016-2017.

وكانت الاحتفالات التي تلت الفوز، دليلاً على التحوّل الذي أحدثه المدرب الهولندي إريك تن هاغ في النادي خلال موسمه الأول في "أولد ترافورد".

وقال تن هاغ "عليك أن تفوز باللقب الأول. وهذا ما فعلناه اليوم. يمكن لهذا أن يلهمنا كثيراً ويمنحنا مزيداً من الثقة بأنه يمكننا القيام بذلك".

وأضاف "ما زلنا في بداية إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي ننتمي إليه، وهو الفوز بالألقاب".