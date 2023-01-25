مواجهة يطمح خلالَها الفريقان لوضع قدم في نهائي المسابقة.

ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي بعض من أرقام اللقاء:

- فاز مانشستر يونايتد بجميع مواجهته في كأس الرابطة الثلاثة ضد نوتنغهام فورست، 4-0 في 1982-83 (ربع النهائي) ، 1-0 في 1991-92 (نهائي) و 2-1 في 1998-99 (الدور الرابع).

- خسر نوتنغهام فورست آخر سبع لقاءات له مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات - لم يخسروا ثماني مباريات متتالية أمام منافس من قبل. هذه هي أول مباراة لهم على أرضهم ضد الشياطين الحمر منذ الهزيمة 8-1 في فبراير 1999.

- تأهل نوتنغهام فورست من جميع مبارياته الستة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية، وكان هذا أول ظهور لها في الدور قبل النهائي منذ 1991-1992. إنه أفضل معدل تقدم بنسبة 100٪ في تاريخ المسابقة.

- سيكون هذا الظهور السابع عشر لمانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزي ، مع ظهور ليفربول فقط في أكثر (18). يمكن أن يصبحوا الفريق الثاني الذي يصل إلى نهائي المسابقة في 10 مناسبات، جنبًا إلى جنب مع ليفربول (13).

- خسر نوتنغهام فورست مرة واحدة فقط من آخر 10 مباريات على أرضه في هذه المسابقة ، حيث خسر 4-0 ضد ولفرهامبتون في الدور الثاني الموسم الماضي.

- فاز مانشستر يونايتد بآخر خمس مباريات خارج أرضه في كأس الرابطة، وحافظ على شباكه نظيفة في كل من آخر أربع مباريات. إنها أطول فترات انتصاراتهم خارج أرضهم في تاريخ المسابقة.

- سجل ماركوس راشفورد تسعة أهداف في آخر 10 مباريات في الرابطة، بما في ذلك أربعة في ثلاث مباريات هذا الموسم. آخر لاعب لمانشستر يونايتد يسجل أكثر من 5 أهداف في حملة كأس رابطة واحدة كان كارلوس تيفيز في 2008-09 (6).