غوارديولا يتحدّث عن حالة هالاند من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 20:34 0:57 دقيقة قبل مواجهة تشلسي في كأس الرابطة الإنكليزية أكد مدربُ مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا أنه يتابع عن قرب حالة مهاجمه ايرلينغ هالاند، مضيفاً أن حالته ليست بالخطيرة في انتظار جاهزيته الكاملة للمواجهات المقبلة للسيتي. مقابلات مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنكليزية جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة إصابة مقلقة لماني قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يسقط على أرض فولفسبورغ 0:57 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن حالة هالاند 0:42 دقيقة ماذا قال غراهام بوتر قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 0:58 دقيقة كأس بيلي جين كينغ: أستراليا تتغلّب على سلوفاكيا 1:02 دقيقة هاميلتون ينال الجنسية البرازيلية الفخرية 0:45 دقيقة "كاس" تؤكد أهلية كاستيو لتمثيل الإكوادور 5:03 دقيقة أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة 5:07 دقيقة "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:17 دقيقة مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة