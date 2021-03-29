ولم يتلق الاتحاد القطري لكرة القدم الدعوة مع بقية اتحادات المنطقة للمشاركة في خليجي خمسة وعشرين، قبل عام من إقامتها كما تنص لائحة مسابقات البطولة بسبب عدم تحديد البلد المستضيف ودعماً من الاتحاد القطري لإتاحة الفرصة الكاملة لنظيره العراقي لاستضافة البطولة، لما تمثله من أهمية للشعب العراقي والجماهير الكروية هناك، أعلنت قطر تنازلها عن حق الاستضافة كدولة بديلة فاسحة المجال للعراق لاستضافتها.

