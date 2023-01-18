قمّة مرتقبة بين العراق وعمان في نهائي "خليجي 25" من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 20:16 3:56 دقيقة يتطلّع المنتخب العراقي إلى نيل لقبه الرابع في سجل كأس الخليج العربي لكرة القدم حين يلتقي نظيره العماني الباحث عن لقبه الثالث وذلك في اللقاء الذي سيجمع الطرفين في ختام النسخة الخامسة والعشرين. تقارير إخبارية المنتخب العماني المنتخب العراقي خليجي 25 كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إنتر ميامي يضمّ الدولي الفينزويلي جوزيف مارتينيز 0:26 دقيقة برينتفورد يمدد التعاقد مع الدانماركي ماتياس ينسن 3:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين العراق وعمان في نهائي "خليجي 25" 0:33 دقيقة إعادة نيكولا لتدريب ساليرنيتانا بعد إقالته بيومين 0:36 دقيقة التعادل يحسم قمّة الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار 0:37 دقيقة حضور جماهيري غفير لمواكبة تدريبات باريس سان جيرمان 6:36 دقيقة نقلة نوعية لسان جيرمان في عهدة جهاز قطر للاستثمار 1:41 دقيقة لقاء خاص مع مهند علي كاظم 1:48 دقيقة الدوحة...الوجهة المفضّلة لنادي باريس سان جيرمان 1:24 دقيقة جولة مميّزة للاعبي باريس سان جيرمان في الدوحة