الصحيفةُ قالت ان العنابي بالحُلة الجديدة، كسبَ نصف الرهان في النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج، بعد انطلاقة مثالي بفوز مُستحق على المنتخب الكويتي بهدفَين دون ردٍ ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها مدينةُ البصرة العراقية.