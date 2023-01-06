ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي اقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.

وتقاسم المنتخبان نقطة في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً السعودية واليمن.

ويسعى العراق للقب رابع في تاريخه وأول منذ العام 1988، فيما توج المنتخب العماني مرتين في 2009 و2018.

أحداث المباراة

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، جاء الشوط الاول للمباراة هادئاً وبوجه واحد من الاداء المتواضع الذي ظهر به المنتخبان على الرغم من التحرك الأفضل النسبي أحيانًا لصاحب الارض والجمهور أمام القراءة الدفاعية المحكمة للمنتخب العماني.

لم يحفل النصف الأول من اللقاء بأية لمحات او محاولات متبادلة للوصول إلى المرميين باستثناء محاولة واحدة لأسود الرافدين وكانت مبكرة عبر تسديدة بعيدة من حسين جبار في الدقيقة الثانية كان لها الحارس العماني إبراهيم المخيلي في المكان المناسب أبعدها بصعوبة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول محاولة عمانية كادت تترجم إلى هدف لولا سوء تقدير العماني أرشد العلوي الذي أرسل كرته إلى الخارج وهو بمواجهة المرمى والحارس العراقي جلال حسن.

في الشوط الثاني استفاد العراق في اغلب اوقاته من المساندة الجماهيرية وتحسن مستواه ودانت له الأفضلية.

وكانت رأسية ايمن حسين (60) أخطر المحاولات ذهبت فيها الكرة فوق العارضة بقليل عكست تحول مسار المباراة لمصلحة اسود الرافدين.

بعد تسع دقائق رد العلوي بكرة مرت جانب القائم بقليل.

وتوالت محاولات المنتخب العراقي على المرمى العماني، ففي الدقيقة 76 سدد ألاي فاضل كرة أرضية زاحفة حبست انفاس العمانيين ذهبت قرب القائم.

وعند الدقيقة 86 وقفت عارضة المرمى العماني بوجه كرة قوية ثابتة سددها ضرغام اسماعيل كاد ان يفتتح التسجيل في وقت قاتل.