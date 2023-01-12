بلغ منتخب العراق المستضيف نصف نهائي خليجي 25 بفوزه الكبير على نظيره اليمني بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

أحرز أهداف أسود الرافدين كل من مصطفى الشيباني وأمجد عطوان وحسين علي وأيمن حسين في مناسبتين إحداهما من علامة الجزاء، ليتصدر منتخب العراق المجموعة بسبع نقاط ويمضي نحو المربع الختامي.

والتحقت عمان بالعراق إلى نصف النهائي بعد فوزها على السعودية بهدفين لهدف.

وتقدمت عمان أولاً بواسطة المنذر ربيع العلوي في الدقيقة الرابعة والثلاثين، قبل أن يعدل تركي مروان العمار النتيجة للسعودية مع نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين اقتنص حارب جميل السعدي هدف فوز عمان التي رفعت رصيدها للنقطة السابعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العراق الذي تأهل من المركز الأول.

