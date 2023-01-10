وكانت المباراة تتجه إلى التعادل السلبي، قبل أن يسدد الظفيري كرة من ركلة حرة وضعها المدافع وليد عباس بالخطأ في مرماه عندما كان يحاول إبعادها (90+3).

ورفعت الكويت رصيدها إلى 3 نقاط وأبقت على آمالها في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الثانية المؤهلة إلى نصف النهائي، بينما أصبحت الإمارات على مشارف الإقصاء بعد خسارتها الثانية توالياً.

وكانت الامارات خسرت أمام البحرين 1-2 والكويت أمام قطر صفر-2 في الجولة الأولى.

وتلعب البحرين وقطر لاحقاً في المجموعة نفسها. وبحال فوز قطر أو تعادلها، ستقصى الإمارات رسمياً من البطولة.

وكانت المباراة سجالا بين الطرفين، مع افضلية نسبية للكويت من ناحية الفرص السانحة.

وكسر عيد ناصر الهدوء الذي رافق البداية بفاصل مهاري وتسديدة أمسكها حارس الإمارات خالد عيسى (24). وظن شبيب الخالدي انه افتتح التسجيل للكويت برأسية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (37).

وتصدى عيسى لأخطر فرصة كويتية بعد عرضية من سلطان محمد قابلها الخالدي برأسه طائرا (43). وردت الامارات بعد عرضية من حارب سهيل، قابلها ماجد راشد برأسه امسكها الحارس سليمان عبد الغفور (45).

وواجه فيصل الحربي المرمى الإماراتي بعد تمريرة مبارك خالد، لكنه سدد بعيدا (63). وكاد البديل يحيى الغساني يسجل للإمارات، لكنه وجد تألق عبد الغفور الذي تعامل مع تسديدته ببراعة (88).

وسجّلت الكويت هدف الفوز عبر ركلة حرة سددها البديل الظفيري ووضعها عباس برأسه في مرماه (90+3).

