البصرة في أبهى حلّة قبل انطلاق "خليجي 25" من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 17:06 1:47 دقيقة بعنوان " البصرة بأبهى حلة"، نشر الحساب الرسمي لخليجي 25 على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر استعداد المدينة العراقية لاستضافة الحدث الكروي الخليجي. تقارير إخبارية خليجي 25 البصرة كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 1:33 دقيقة المسحل يترقّب مشاركة سعودية موفّقة في "خليجي 25" 3:10 دقيقة عمان تستهل "خليجي 25" بملاقاة العراق 2:36 دقيقة العراق يفتتح منافسات "خليجي 25" بمواجهة عمان 0:35 دقيقة تعديل موعد افتتاح بطولة "خليجي 25" 0:32 دقيقة أنس جابر تسير بثبات في بطولة أديلايد 1:04 دقيقة كوندي يؤكد على تأثير غياب ليفاندوفسكي عن برشلونة 1:47 دقيقة البصرة في أبهى حلّة قبل انطلاق "خليجي 25" 0:53 دقيقة ديمبيلي يأمل باستمرار عطاء ليفا ويشيد بتشافي 0:32 دقيقة باريس سان جيرمان يعدّ العدّة لمواجهة شاتورو