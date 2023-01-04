البصرة تتأهب لاحتضان "خليجي 25" من قبل beIN SPORTS January 4, 2023 09:07 3:12 دقيقة مع بدءِ العدِّ التنازلي لانطلاقِ "خليجي 25"، أصبحت مدينة البصرة تعيش أجواءَ الحدث وقد استنفرت كلَّ قدراتِها لاحتضانِه، ويأمُل سكان المدينة أن تحققَ البطولة ُ نجاحاً يضاهي الارتباطَ العميقَ لمدينتِهم بمحيطِها الخليجي. تقارير إخبارية كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة منافسات الدوري القطري تعود من جديد 3:12 دقيقة البصرة تتأهب لاحتضان "خليجي 25" 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل نتائجه البراقة 3:25 دقيقة نيوكاسل يقتنص نقطة التعادل من معقل المتصدر آرسنال 0:33 دقيقة شكوى من رابطة الليغا حول الهتافات ضد فينيسيوس 1:11 دقيقة مدرب النصر غارسيا يشيد بالأسطورة رونالدو 1:16 دقيقة مسلي آل معمر يتحدث عن انتقال رونالدو للنصر 2:53 دقيقة بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر 2:30 دقيقة رونالدو ...سجلٌ حافل بالتتويجات والأرقام القياسية 3:04 دقيقة مراسم تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي