- ملعب البصرة الدولي يمتلئ عن آخره قبل عدة ساعات من ضربة بداية نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان.

- محيط ملعب البصرة الدولي يشهد ازدحاماً كبيراً قبل ساعات من النهائي والجهات التنظيمية والحكومية توجه نداءات متكررة لمن لا يحمل تذكرة دخول بمغادرة محيط الملعب.

- رئيس الوزراء العراقي يعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة لبحث الموقف قبل نهائي خليجي 25.

- محافظ البصرة: الاتحاد الخليجي يدرس نقل المباراة النهائية إلى دولة محايدة

- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يناشد في رسالة للجماهير في البصرة بضرورة التحلي بالحرص والروح الوطنية لإنجاح اليوم الختامي.

- وفاة شخصين، فيما أصيب "العشرات" بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية.

- الجماهير تنسحب من الشوارع المؤدية إلى ملعب البصرة الدولي.

- الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد إقامة المباراة النهائية لـ"خليجي 25" بين العراق وعمان في موعدها المحدد (الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- انسحاب الجماهير من أمام بوابات ملعب المباراة النهائية بعد امتلاء مدرجات الملعب بالكامل.

- الاتحاد العماني لكرة القدم يقرر عودة الجماهير المتواجدة في مطار البصرة إلى سلطنة عمان.

- جاء القرار بعد التشاور مع الجهات المختصة في عمان وذلك حفاظا على سلامة الجماهير والمساهمة في إنجاح النهائي.