تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب تحقيقه لفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد الأحد في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.

وأحرز روس باركلي لاعب وسط الـ"بلوز" هدف فريق الوحيد في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

يذكر أن مانشستر يونايتد صعد إلى نصف النهائي عقب فوزه بصعوبة على نوريتش سيتي (2-1) بعد التمديد كما تمكن آرسنال صاحب الرقم القياسي للفوز بلقب البطولة برصيد 13 لقباً، من بلوغ الدور ذاته عقب فوزه في الوقت القاتل على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف أيضاً.

ويبلي البلوز حسنا منذ عودة منافسات كرة القدم في إنكلترا، إذ حقق فوزين على مضيفه استون فيلا وضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حالياً بنتيجة واحدة 2-1.

وكان ليستر أقرب للفوز في النصف الأول من المباراة، إذ اضاع لاعبوه فرصتين محققتين عبر ضربتين رأسيتين للنيجيري ويلفيرد نديدي (20)، والمدافع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز (29)، تكفل الحارس المخضرم الأرجنتيني ويلفريدو كابايرو بالتصدي لهما.

وجاءت الفرصة الأولى للضيوف بعد مرور نصف ساعة، عن طريق الأميركي كريستيان بوليسيتش الذي سدد في مكان وقوف الحارس.

وتحولّت الأفضلية لتشيلسي في الشوط الثاني، لاسيما بعدما اجرى مدرب الفريق فرانك لامبارد ثلاثة تبديلات مع بدايته، ما أسفر عن تسجيل هدف الفوز بعد أقل من عشرين دقيقة.

وحرم شمايكل باركلي من الهدف الثاني مجدداً بعدما تصدى لكرة صاروخية له من على مشارف منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية لم تثمر (89).