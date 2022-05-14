مراسم تتويج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي May 14, 2022 21:06 6:41 دقيقة حظيت مراسم تتويج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي العديد من اللحظات المميزة والمشاعر الخاصة لدى يورغن كلوب ولاعبيه. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الإنكليزي ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 5:06 دقيقة ليون يستعيد نغمة الفوز 5:01 دقيقة نيس يخسر بالثلاثة ويتراجع 3:43 دقيقة عبد الحفيظ يتساءل عن سبب إقامة النهائي في المغرب 2:50 دقيقة مرسيليا يخسر أمام رين بثنائية 3:52 دقيقة باريس سان جيرمان يستعيد التوازن وميسي يسجل ثنائية 4:11 دقيقة الأهلي المصري يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:20 دقيقة الصفاقسي يتغلب على النادي الإفريقي بثلاثية نظيفة 0:27 دقيقة الجيش الملكي يتوّج بكأس العرش المغربي 0:46 دقيقة بانيايا يتصدر التجارب التأهيلية لسباق جائزة فرنسا 0:28 دقيقة أجاكسيو يضمن صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي