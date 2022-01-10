وسجل هدف المباراة الوحيد الاسكتلندي سكوت مكتوميناي 8.

ولعب آستون فيلا بشكل جيد في الشوط الثاني فسيطر وهدد وسجل هدفاً ألغاه الحكم بسبب وجود خطأ على أحد لاعب المدرب ستيفن جيرارد.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت القادم ضمن المرحلة 22 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم ولكن على أرضية ملعب فيلا بارك الخاص بأستون فيلا.

وهذه المرة الثامنة التي يلتقي فيها الفريقان في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي.

والجدير ذكره أن الشياطين الحمر فازوا بالمواجهات الثمانية جميعها وذلك بحسب إحصائية نشرها موقع النادي نفسه.

وسيلعب يونايتد في الدور الرابع مع منافسه ميدلسبره.

