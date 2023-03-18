أقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وكالعادة لعب هداف الفريق، النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند دور البطولة وسجل ثلاثية خاطفة "هاتريك للمباراة الثانية توالياً" في الدقائق (32 – 35 – 59) وفي الدقيقة 62 تمكن بطل العالم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من إحراز الهدف الرابع لتنهار تماماً معنويات لاعبي بيرنلي وتنعدم أي قدرة دفاعية لهم فتمكن البديل الشاب كول بالمير من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 68.

وعاد ألفاريز وأحرز الهدف السادس لسيتي والثاني له في الدقيقة 73.

واستمرت مهرجانات مانشستر سيتي التهديفية حيث كان الفريق قد أسقط لايبتسيغ الألماني (7-0) في إياب الدور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ويومها أحرز هالاند خمسة أهداف.

ورفع النرويجي الذي وصل الى سيتي مطلع الموسم رصيده الى 42 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الأبطال (10).

ولا يزال سيتي ينافس على ثلاث جبهات هذا الموسم، إذ يتخلف بفارق خمس نقاط عن أرسنال في الدوري وينتظره اختبار شاق أمام بايرن ميونينخ الالماني في ربع نهائي المسابقة القارية التي لا يزال يلهث خلف لقبها للمرة الأولى في تاريخه.

ووصل بيرنلي الى ملعب الاتحاد بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني، المدافع الدولي السابق وأسطورة سيتي الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات، بينها اثنتان بإشراف الاسباني بيب غوارديولا مدرب بطل إنكلترا الحالي.

وأجرى غوارديولا سبعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد لايبزيغ، بينها ثلاثة في خط الهجوم مبقيًا فقط على هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، فيما دفع بالجزائري رياض محرز وألفاريس وفيل فودن بدلا من البرتغالي برناردو سيلفا والالماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش.

مهرجان أهداف بطله هالاند

وسجل هالاند الهدف الأول بعد أن وصلته الكرة وظهره خلف المدافعين مررها برأسه الى ألفاريس الذي أعادها اليه بينية في العمق زاحفة، غمزها النروجي برجله من مشارف المنطقة في الشباك (32).

وضاعف هالاند الذي بات ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، التقدم بعد دقيقتين عندما وصلته عرضية زاحفة من الجهة اليسرى من فودن على باب المرمى (35).

وناب القائم عن الحارس لإبعاد تسديدة لفودن عن الجهة اليسرى لتتهيأ الكرة أمام النروجي تابعها في الشباك ليكمل الهاتريك السادسة له هذا الموسم.

وأحرز سيتي الرابع بعد لعبة جماعية مميزة بعد أن مرر محرز الكرة الى دي بروين على الجهة اليمنى داخل المنطقة ومنه عرضية الى ألفاريس أمام المرمى (62).

وسجل بالمر ابن الـ20 عامًا، بديل هالاند، الخامس بعد أن أبعد الحارس عرضية من فودن، لتصل إلى الإنكليزي أمام المرمى (68).

واختتم الارجنتيني المهرجان التهديفي بعد تمريرة من دي بروين من وسط الملعب انطلق بها الى داخل المنطقة وتخلص من المدافع وسددها بيسراه صاروخية في سقف المرمى (73).