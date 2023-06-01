وعلق الحساب الرسمي لبطل الدوري الإنكليزي قائلاً: "سجل محرز أحد عشر هدفاً في كأس الاتحاد منذ عام 2019 أكثرَ من أي لاعب في البطولة".

يذكر أن محرز قاد فريقه مانشستر سيتي للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، بإحراز ثلاثة أهداف في مرمى شيفيلد يونايتد.

