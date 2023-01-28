انضم مانشستر يونايتد إلى قائمة المتأهلين للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه السبت على ريدينغ من دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) بثلاثة أهداف لهدف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بالرغم من اعتماد الهولندي تين هاخ مدرب مانشستر يونايتد على معظم عناصره الأساسية.

ووجد البرازيلي كاسيميرو الحلول لدفاع الضيف سريعاً بعدما منح التقدم لمانشستر يونايتد بثنائية خلال قرابة خمس دقائق (54 و58) مستفيداً من تمريرتين لمواطنيه أنتوني وفريد.

وتعرّض كارول الدولي الإنكليزي السابق للطرد بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (65) قبل أن يعود فريد ليمنح مانشستر يونايتد هدف تأمين الفوز (66).

وبعد ثلاث دقائق من إشراكه في المباراة تمكن السنغالي أماندو من تسجيل هدف ريدينغ الشرفي في الدقيقة الثانية والسبعين.

وأكّد مانشستر يونايتد صحوته بتحقيق الفوز الثاني توالياً بعدما تجاوز نوتنغهام فورست في كأس الرابطة الإنكليزية الأربعاء 3-0.