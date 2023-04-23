وانتصر مانشستر يونايتد على برايتون بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0 اليوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

واتسمت المباراة بالندية منذ البداية مع التحفظ الواضح من الفريقين إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بالرغم من أفضلية برايتون من ناحية السيطرة.

ولم يتغيّر الحال كثيراً في الأشواط الإضافية لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ليونايتد بعد إضاعة مارش للركلة السابعة.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في النهائي بعدما انتصر الأخير على شيفيلد يونايتد 3-0 أمس السبت في نصف النهائي الآخر.