كأس الاتحاد الإنكليزي: ليدز يونايتد يبلغ الدور الرابع باقتدار

ووقّع أهداف الفائز كل من الإيطالي ويلفريد غنونتو (1 و36) والإسباني رودريغو (34) وباتريك بامفورد (71 و76).
في المقابل بصم الأيرلندي كالوم روبنسون (84 و90+3 من ركلة جزاء) على هدفي الخاسر.
وكانت المباراة الأولى قد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي (2-2).
ووقّع أهداف الفائز كل من الإيطالي ويلفريد غنونتو (1 و36) والإسباني رودريغو (34) وباتريك بامفورد (71 و76).
في المقابل بصم الأيرلندي كالوم روبنسون (84 و90+3 من ركلة جزاء) على هدفي الخاسر.
وكانت المباراة الأولى قد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي (2-2).
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