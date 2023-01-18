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كأس الاتحاد الإنكليزي

كأس الاتحاد الإنكليزي: ليدز يونايتد يبلغ الدور الرابع باقتدار

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بلغ ليدز يونايتد الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه كارديف سيتي بخمسة أهداف لاثنين الأربعاء في مباراة معادة ضمن الدور الثالث.

Reuters

ووقّع أهداف الفائز كل من الإيطالي ويلفريد غنونتو (1 و36) والإسباني رودريغو (34) وباتريك بامفورد (71 و76).

في المقابل بصم الأيرلندي كالوم روبنسون (84 و90+3 من ركلة جزاء) على هدفي الخاسر.

وكانت المباراة الأولى قد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي (2-2).

ليدز يونايتد كأس الاتحاد الإنكليزي كارديف سيتي
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