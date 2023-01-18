كأس الاتحاد الإنكليزي: ليدز يونايتد يبلغ الدور الرابع باقتدار

من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 22:53 بلغ ليدز يونايتد الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه كارديف سيتي بخمسة أهداف لاثنين الأربعاء في مباراة معادة ضمن الدور الثالث.