فاردي يريد المزيد من الألقاب مع ليستر

ليستر، الذي أذهل العالم بفوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز مع فاردي موسم 2015-2016، فاز بكأس الاتحاد بعد حلوله ثانياً في أربع مناسبات سابقة ضمن نفس المسابقة.

وقال فاردي واصفاً شعوره بالانتصار "إنه شعور رائع، لقد تمكنا من القيام بذلك".

وأضاف: "عندما جاء المدرب قبل أكثر من عامين، قال إنه يريد منا أن نستمر في التقدم، أرادنا أن نتحدى وأن ننافس على الألقاب، الآن لدينا لقب جديد، سنرغب في المزيد. هو عمل شاق ويحتاج للتفاني ولكن سنواصل التقدم بقدر ما نستطيع".

يمكن أن يختم ليستر موسماً ممتازاً بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إذا فاز على تشيلسي مرة أخرى على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.

مثل هذا الإنجاز سيؤسس بقوة فريق المدرب رودجرز ليكون بين النخبة في كرة القدم الإنكليزية.

وأبلغ رودجرز مؤتمراً صحفياً بعد المباراة "كان التحدي الكبير الذي أرغب في خوضه مع ليستر".

وتابع "بعد أن عملت في أندية رائعة مثل ليفربول وسلتيك، كان التحدي متمثلاً بذهابي إلى نادٍ خارج المراكز الستة الأولى، هل يمكننا تعطيل هذا التسلسل الهرمي داخل الدوري؟ سنكون دائمًا مختلفين من حيث المنظور المالي، ولكن هل يمكننا المنافسة، وهل يمكننا تقديم الأداء وهل يمكننا الكفاح من أجل التحدي؟ من الواضح اليوم، عندما أتيحت لنا الفرصة لكتابة التاريخ، تمكنا من القيام بذلك".