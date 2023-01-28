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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنكليزي

سون يقود توتنهام إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي

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سجّل الكوري الجنوبي الدولي هيونغ-مين سون ثنائية وقاد توتنهام إلى الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، بفوزه على مضيفه بريستون نورث أند من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-صفر السبت.

Reuters


وغاب هاري كين عن المباراة بداعي المرض لتتأجل فرصة الانفراد بالرقم القياسي لهدافي توتنهام التاريخيين.

وانتظر سبيرز حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر سون (50 و69) الذي يعاني هذا الموسم للوصول إلى الشباك.

واكتفى الكوري الجنوبي الذي حقق الموسم الماضي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري بالشراكة مع مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، بهدف واحد في آخر 17 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وسجل الجناح الهولندي أرنو دانجوما الهدف الثالث (87) في أول مباراة له مع فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بعد وصوله منذ أيام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فياريال الإسباني.

ويحمل آرسنال الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (14)، أمام مانشستر يونايتد (12) وكل من تشلسي وليفربول وتوتنهام (8)، فيما توّج ليفربول بلقب النسخة الأخيرة على حساب تشلسي بركلات الترجيح.

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