وجاء ذلك بعد ثبوت مشاركة اللاعب الموقوف كانييفي تشو تشوي. العقوبة تعني اعتلاء فيوتشر صدارة المجموعة بعشر نقاط بالتساوي مع الجيش الملكي المغربي فيما يتراجع بيراميدز إلى المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.
اعتبار أسكو كارا خاسراً مباراته أمام فيوتشر
وجاء ذلك بعد ثبوت مشاركة اللاعب الموقوف كانييفي تشو تشوي. العقوبة تعني اعتلاء فيوتشر صدارة المجموعة بعشر نقاط بالتساوي مع الجيش الملكي المغربي فيما يتراجع بيراميدز إلى المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.
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