وسجل للفريق الجزائري أيمن محيوص 32 من رأسية مركزة، فيما عادل لأصحاب الأرض فيستون كالالا مايلي 82 من تسديدة قوية، لكن إسلام مريلي أعاد فريقه للتقدم 84 بكرة داخل منطقة الجزاء.

ويقام لقاء الأياب يوم السبت 3-6-2023 في الجزائر على ملعب 5 جويلية.