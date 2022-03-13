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الدوري الإسباني
كأس الاتحاد الأفريقي

تعادل القطن الكاميروني مع ضيفه مازيمبي

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تعادل القطن الكاميروني مع ضيفه مازيمبي بهدفين لمثلهما لحساب الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

beIN SPORTS

سوايبو مارو افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الخامسة عشر، وادرك كيتامبالا بولا التعادل للضيوف في الدقيقة الثانية والأربعين، قبل أن يمنح غوديت ماسينغو الفريق المضيف الهدف الثاني عندما سجله بالخطأ في مرمى فريقه،
وعدل مازيمبي النتيجة عبر كيفين مونديكو في آخر أنفاس اللقاء ليكتفي كل فريق بنقطة.
 

كأس الاتحاد الأفريقي مازيمبي القطن الكاميروني
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