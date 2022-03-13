تعادل القطن الكاميروني مع ضيفه مازيمبي

سوايبو مارو افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الخامسة عشر، وادرك كيتامبالا بولا التعادل للضيوف في الدقيقة الثانية والأربعين، قبل أن يمنح غوديت ماسينغو الفريق المضيف الهدف الثاني عندما سجله بالخطأ في مرمى فريقه،

وعدل مازيمبي النتيجة عبر كيفين مونديكو في آخر أنفاس اللقاء ليكتفي كل فريق بنقطة.

