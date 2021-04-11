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الدوري الإسباني
كأس الاتحاد الأفريقي

الرجاء يكتسح بيراميدز ويتأهل إلى ربع النهائي

كرر فريق الرجاء المغربي فوزه على مستضيفه بيراميدز المصري بالتغلب عليه، بثلاثة أهداف دون رد، الأحد في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وحسم بذلك الرجاء تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة وبات أول فرق دور المجموعات المتأهلة إلى هذا الدور.

وافتتح فابريس نغوما التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف بين مالانغو الهدف الثاني في الدقيقة 42 قبل أن يختتم سفيان رحيمي التسجيل بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وكان الرجاء فاز على بيراميدز في الجولة الثالثة في المغرب بهدفين نظيفين.

وتسيد الرجاء ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام نكانا الزامبي الذي تغلب على تامونغو التنزاني بهدف نظيف في الجولة ذاتها.
 

بيراميدز كاس الاتحاد الافريقي الرجاء
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