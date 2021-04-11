الرجاء يكتسح بيراميدز ويتأهل إلى ربع النهائي

وحسم بذلك الرجاء تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة وبات أول فرق دور المجموعات المتأهلة إلى هذا الدور.

وافتتح فابريس نغوما التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف بين مالانغو الهدف الثاني في الدقيقة 42 قبل أن يختتم سفيان رحيمي التسجيل بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وكان الرجاء فاز على بيراميدز في الجولة الثالثة في المغرب بهدفين نظيفين.

وتسيد الرجاء ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام نكانا الزامبي الذي تغلب على تامونغو التنزاني بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

