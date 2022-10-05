وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف طوال الدقائق المئة والعشرين، لتذهب الموقعة لركلات الترجيح التي ابتسمت لكوالالمبور بخمس ركلات مقابل ثلاث، ليضرب موعداً في النهائي مع السيب العماني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

