استقبال حاشد للسيب بطل كأس الاتحاد الآسيوي من قبل beIN SPORTS October 25, 2022 16:00 2:31 دقيقة بعد تتويجه بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي، عادت فجر اليوم بعثة نادي السيب إلى مسقط وحظيت باستقبال الأبطال حيث احتشدت وسائل الاعلام والجماهير معا لاستقبال الفريق الذي أصبح أول فريق عماني يحقق بطولة قارية. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الآسيوي السيب -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة استقبال حاشد للسيب بطل كأس الاتحاد الآسيوي 0:59 دقيقة لينيكر: لا يوجد مرشح واضح للفوز بـ" قطر 2022™" 0:41 دقيقة ميلان يطلب من حارسه مينيون العلاج في إيطاليا 0:36 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على لايبتسيش 0:51 دقيقة ميتروفيتش متفائل بشأن حظوظ صربيا في كأس العالم 0:42 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لتأمين تأهله إلى ثمن النهائي 0:58 دقيقة هازار: ينبغي على المنتخب البلجيكي أن يتوج ببطولة 0:42 دقيقة مودريتش يؤكد أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له 0:36 دقيقة أكبر سفينة عائمة في العالم تستعد للتوجه لقطر 0:41 دقيقة إشبيلية يخوض مواجهة مصيرية أمام كوبنهاغن