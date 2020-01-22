ويدين يوفنتوس بتجديده الفوز على نادي العاصمة الذي خسر على أرضه 1-2 في الدوري، إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مهد الطريق أمامه بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 26 إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وحسم يوفنتوس اللقاء بشكل كبير بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 38 عبر الأوروغوياني رودريغو بنتاكور الذي قاد هجمة مرتدة ثم تبادل الكرة مع البرازيلي دوغلاس كوستا، قبل أن يتلاعب بالدفاع داخل المنطقة ويسدد الكرة أرضية على يمين الحارس الإسباني باو لوبيز.

لكن فرحة فريق المدرب ماوريتسيو ساري لم تكن كاملة إذ خسر بعدها بثوان جهود الظهير البرازيلي دانيلو الذي أصيب واضطر لترك مكانه للكولومبي خوان كوادرادو، دون أن يؤثر ذلك على أداء الفريق الذي ضرب بالثالث قبل ثوان معدودة على صافرة نهاية الشوط الأول برأسية للمدافع ليوناردو بونوتشي (2+45).

وعادت الروح إلى روما في بداية الشوط الثاني بفضل هدف تقليص الفارق الذي سجله التركي جينغيز أوندر (50) بعد تصويبة قوية اصطدمت بالعارضة ولمست في بوفون لتدخل المرمى.