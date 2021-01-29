لا عقوبات في حق إبراهيموفيتش ولوكاكو من قبل beIN SPORTS January 29, 2021 20:14 0:43 دقيقة تجنب كل من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو عقوبة انضباطية بعد حادثة شجارهما في ربع نهائي كأس إيطاليا بين ميلان وإنتر. تقارير إخبارية روميلو لوكاكو زلاتان إبراهيموفيتش إنتر ميلان ميلان -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة عدنان درجال في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة لا عقوبات في حق إبراهيموفيتش ولوكاكو 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يصل الدوحة 3:25 دقيقة الأهلي المصري يحط الرحال في الدوحة 0:19 دقيقة تشالهانوغلو يتعافى من "كوفيد-19" 0:34 دقيقة تقارير: ملاك إنتر يفكرون في بيع النادي 0:36 دقيقة بواش يفكر في الرحيل عن مرسيليا 1:22 دقيقة كلوب يثني ومورينيو خائب الأمل 1:03 دقيقة تقارير: مشادات بين مورينيو وبعض لاعبي توتنهام 0:42 دقيقة بن رحمة ينتقل بصفقة دائمة إلى وست هام